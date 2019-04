Rusland roept de strijdende partijen in Libië op met elkaar in gesprek te gaan om een einde te maken aan het gewapende conflict. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov deed die oproep zaterdag tijdens een bezoek aan de Egyptische hoofdstad Caïro. Hij waarschuwde ook voor buitenlandse inmenging in Libië.