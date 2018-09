Lavrov: geen overleg na moord leider Donbass

De moord op een pro-Russische separatist in de Oost-Oekraïense regio Donbass is een provocatie die vredesoverleg onmogelijk maakt. Dit zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zaterdag in een reactie op de moord op de leider van de zelf uitgeroepen republiek van Donetsk, Aleksandr Zachartsjenko.

Lavrov lijkt zo af te zien van het overleg dat vier landen af en toe over het oplossen van de conflicten in Oost-Oekraïne houden. Dat zijn Duitsland, Frankrijk, Rusland en Oekraïne. Het overleg wordt ook het Normandië-overleg genoemd. Dat is omdat de gespreksgroep ontstond op een internationale herdenking in juni 2014 van de geallieerde invasie van door nazi’s bezet Europa in Normandië (6 juni 1944).

De in 2010 gekozen pro-Russische Oekraïense president Viktor Janoekovitsj komt uit de regio Donbass. Hij werd in februari 2014 tijdens hevige onlusten afgezet en vluchtte naar Rusland. Veel Oekraïners die zich door hun taal, cultuur of inkomen nauw verwant met Russen voelen, zien zijn afzetting, net als het Kremlin, als een rechtse staatsgreep. Het leidde tot separatisme en oorlog in Oost-Oekraïne.