Lavrov: Britten weigeren hulp in onderzoek

Londen weigert Rusland de stof te geven waarmee afgelopen zondag de moordaanslag op de voormalige dubbelspion Sergej Skripal en diens dochter Joelia is gepleegd. Dit zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov. Hij beklemtoonde dat de Russische regering niets te maken heeft met de aanslag in het Zuid-Engelse Salisbury.

Daarbij werd een militair soort zenuwgas gebruikt dat uit de Sovjet-Unie stamt en ‘novichock’ wordt genoemd. Lavrov zei dat Rusland materiaal uit het Britse onderzoek wil bekijken, mede omdat de 33-jarige Joelia Skripal Russisch staatsburger is. Londen zou de stof op basis van de Conventie voor het Verbod van Chemische Wapens voor Russische onderzoekers beschikbaar moeten stellen.

De Britse ambassadeur in Moskou, Laurie Bristow, is over de kwestie op het matje geroepen. Dat overkwam de Russische ambassadeur in Londen, Aleksander Jakovenko, maandag.

De baas bij de OPCW, de internationale organisatie die chemische wapens bestrijdt, Ahmet Uzumcu, heeft de aanslag met de chemische stof dinsdag veroordeeld. De Skripals liggen nog steeds bewusteloos en in kritieke toestand in een ziekenhuis. Ook een politieagent is in Salisbury in aanraking met de stof gekomen, maar zijn toestand is stabiel.