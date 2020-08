‘Laura zorgt vermoedelijk voor 10 miljard euro schade’

Verzekeraars in de VS krijgen mogelijk te maken met rond de 10 miljard euro orkaanschade. Dit vrezen deskundigen uit de financiële sector. De orkaan Laura kwam als uitzonderlijk zware orkaan donderdag aan land in Louisiana met windsnelheden van 240 kilometer per uur. De orkaan was bijna van de ergste categorie vijf. Zeker veertien mensen zijn door het noodweer om het leven gekomen.

Aan de lage kuststrook waar Laura het land bereikte, liggen geen erg grote steden maar de orkaan en vervolgens de storm heeft een spoor van verwoestingen achtergelaten. Laura trekt zaterdag met windsnelheden van meer dan 55 kilometer per uur verder in de staten Arkansas en Missouri.