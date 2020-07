Latijns-Amerika na Europa zwaarst getroffen door coronavirus

Midden- en Zuid-Amerika zijn samen na Europa de zwaarst getroffen regio door het coronavirus, meldt persbureau AFP op basis van een eigen telling. In Latijns-Amerika zijn 144.758 doden door het virus vastgesteld, dat zijn er meer dan de 144.023 geregistreerde doden in de VS en Canada.

In Europa zijn 202.505 sterfgevallen vastgesteld, waardoor het officiële dodental daar het hoogst ligt. Het aantal besmettingen en sterfgevallen ligt overal waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen is getest.

Brazilië is het zwaarst getroffen in Latijns-Amerika. In dat land zijn zeker 72.100 mensen omgekomen door het virus. Daarna volgt Mexico met 35.006 sterfgevallen. Mexico telt sinds maandag meer coronadoden dan Italië.

De Verenigde Staten hebben de meeste sterfgevallen en besmettingen ter wereld.