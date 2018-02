‘Laserman’ krijgt levenslang

De rechtbank in Frankfurt heeft woensdag een 64-jarige Zweed, bijgenaamd de ‘Laserman’, veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens moord, bijna 26 jaar geleden gepleegd. Ze achtte bewezen dat John Ausonius op 23 februari 1992 een garderobejuffrouw die op weg was naar huis opwachtte en haar een kogel door het hoofd schoot. Hij had het voorzien op haar handtas.

Volgens Bild verdedigde hij zich door te zeggen dat het slachtoffer zijn zakagenda had gestolen. Ausonius zit sinds 1994 vast in Zweden wegens moord en meervoudige poging tot moord. Hij schoot, voordat hij naar Duitsland vluchtte, begin jaren negentig maandenlang met een geweer, uitgerust met laservizier, op migranten. Massamoordenaar Breivik (2011) raakte door hem geïnspireerd.

Ausonius zou binnenkort op vrije voeten gekomen zijn maar belandt nu in een Duitse cel. De aangeklaagde wordt bovendien opgesloten in een streng beveiligde penitentiaire inrichting.