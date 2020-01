Langste smokkeltunnel tussen Mexico en VS ontdekt

Amerikaanse grensbewakers hebben volgens eigen zeggen de langste smokkeltunnel vanuit Mexico naar de Amerikaanse stad San Diego ontdekt. De tunnel begint op een industrieterrein in de Mexicaanse stad Tijuana en voert over een lengte van 1,3 kilometer in de Verenigde Staten, zo meldde de Amerikaanse grensbewakingsdienst CBP.

De tunnel naar de staat Californië is 1,70 meter hoog, 60 centimeter breed en ligt ongeveer 21 meter onder de oppervlakte. De tunnel is uitgerust met een lift, met rails, een luchttoevoersysteem en een afwateringssysteem.

De tunnel zou al in augustus vorig jaar zijn ontdekt. Er is voor zover bekend niemand gearresteerd. Smokkeltunnels tussen Mexico en de VS worden vaker ontdekt. „De finesse van deze tunnel toont de vastberadenheid en de financiële middelen van de Mexicaanse drugskartels”, zei een woordvoerder van de Amerikaanse opsporingsdienst DEA.