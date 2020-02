Langste ruimtereis van een vrouw is na bijna een jaar ten einde

De Amerikaanse astronaute Christina Koch is terug op aarde. Ze landde donderdag op de steppe van Kazachstan, na een verblijf van 328 dagen in het ruimtestation ISS. Nog nooit was een vrouw zo lang aan één stuk door in de ruimte. Koch was in maart vorig jaar de ruimte ingegaan.

Voor vertrek uit het ruimtestation tweette Koch wat ze het meest zou missen aan de ruimte: „De geweldige schoonheid van de planeet aarde en van dit wonder dat zijn prachtige mensen hebben gebouwd.”

Tijdens haar jaar in de ruimte maakte Koch 5248 rondjes rond de aarde. Ze voerde zes ruimtewandelingen uit. Een daarvan, in oktober, was historisch. Die ruimtewandeling deed ze namelijk met collega-astronaute Jessica Meir. Dat was de eerste keer dat twee vrouwen dat samen deden. Eerder voerden vrouwen ruimtewandeling steeds uit met mannelijk gezelschap.

Met Koch keerden ook de Italiaan Luca Parmitano en de Rus Aleksandr Skvortsov veilig terug op aarde. In het ruimtestation zitten momenteel nog een Amerikaan, een Amerikaanse en een Rus. Zij krijgen binnenkort gezelschap van twee Russen en een Amerikaan.