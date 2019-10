Lange wachtrij voor laatste beklimming Uluru

Honderden toeristen nemen vrijdag de laatste mogelijkheid te baat om Uluru, een wereldberoemde rode rotsformatie in Australië, te beklimmen. Vanaf zaterdag geldt een permanent verbod voor klimmers. Dat is ingesteld na een tientallen jaren strijd van de inheemse bevolking om dat voor elkaar te krijgen.

Het Anagu-volk beschouwt de rotsformatie als een heilige plek, reden dat het al sinds 1985 een klimverbod probeert te bewerkstelligen. "Het beklimmen ervan is een schending van Moeder Natuur en de rechten van de Aboriginals", zegt een woordvoerder van de Anagu.

De Uluru is 340 meter hoog en staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De rotsformatie, die vroeger Ayers Rock heette, is ondanks de afgelegen locatie bij Alice Springs in het midden van Australië een populaire toeristische trekpleister. Vrijdagochtend stond er al een lange rij van mensen te wachten om de rots te beklimmen. De klim wordt bemoeilijkt door stevige windstoten.