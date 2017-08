Lange straf voor beledigen Thais koningshuis

Een militaire rechtbank in Thailand heeft een 61-jarige man voor het beledigen van het koningshuis veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf, met aftrek van de twee jaar dat hij al vastzat. Sinds de militairen in 2014 via een coup aan de macht zijn, kregen al meer dan honderd mensen lange straffen voor majesteitsschennis.

De man die woensdag werd veroordeeld had zes video’s via internet verspreid die volgens de militaire rechtbank beledigend waren voor het koningshuis. Hij werd in 2015 aangehouden. Hij kan niet in beroep tegen zijn straf.