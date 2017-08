Lange rijen voor stemlokalen Kenia

Drie uur voordat de stemlokalen in Kenia opengingen, stonden mensen al in lange rijen te wachten om hun stem uit te kunnen brengen. De verkiezingen dinsdag draaien om president Uhuru Kenyatta en zijn belangrijkste tegenstander Raila Odinga. Volgens de BBC wordt het een nek-aan-nekrace. Acht presidentskandidaten doen in totaal mee.

Kenyatta riep alle 19 miljoen stemgerechtigden op om te gaan stemmen en dat „in vrede” te doen. „Als u uw stem hebt uitgebracht, ga dan alsjeblieft naar huis”, zei hij maandag. Om president te worden is de helft van de stemmen plus één stem nodig. Lukt dat geen van de kandidaten, volgt een tweede ronde.

Het tellen van de stemmen in Kenia bleek de afgelopen verkiezingen een probleem. In 2013 haperden de elektronische stemmachines terwijl in 2007 de winnaar al bekend werd gemaakt terwijl het tellen nog aan de gang was.

Kenyatta’s politieke tegenstanders beschuldigen zijn regering van slecht management en corruptie. Ook was de president eerder door het Internationaal Strafhof in Den Haag aangeklaagd voor zijn veronderstelde rol bij het massale geweld na de omstreden presidentsverkiezingen eind 2007. Dat kostte aan meer dan duizend Kenianen het leven.

Er was een conflict over verkiezingsfraude en de vraag wie de stembusgang had gewonnen. Kenyatta zou mensen tegen betaling geweld hebben laten plegen. Honderdduizenden inwoners van het Oost-Afrikaanse land werden van huis en haard verdreven bij de politiek gemotiveerde stammenstrijd. De aanklagers van het hof lukten het niet om het bewijs tegen Kenyatta rond te krijgen.

De 72-jarige Odinga doet voor de derde keer mee aan de presidentsverkiezingen. In 2013 verloor hij nipt van zijn 55-jarige rivaal.