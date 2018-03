Lange rijen voor stembureaus Italië

De verandering van het kiesstelsel, verkeerd gedrukte of verkeerd bezorgde stembiljetten en een goede opkomst hebben op sommige plaatsen zondag in Italië voor lange rijen gezorgd voor stembureaus. In Palermo gingen circa tweehonderd stembureaus uren later open dan de bedoeling was, omdat de stembiljetten niet deugden en opnieuw gedrukt en bezorgd moesten worden.

Ook in Rome zijn er lange rijen voor stembureaus ontstaan. Burgemeester Virginia Raggi van Rome heeft kiezers opgeroepen in verband met wachttijden voor de bureaus op tijd te gaan stemmen, in ieder geval minstens een uur voor de sluiting om 23.00 uur.

Italiaanse media meldden dat om 12.00 uur ruim 19 procent van de kiezers had gestemd. Vijf jaar geleden was dat bijna 15 procent. Het land kiest een nieuw Huis van Afgevaardigden (Tweede Kamer) van 630 zetels en 315 leden van de Senaat. Het nieuwe kiesstelsel weert erg kleine partijen. Twee grote coalities, een centrumrechtse en een centrumlinkse, een eurosceptische protestpartij en een nieuwe radicaal linkse partij zijn de kansrijkste deelnemers.