Lange rijen bij stembussen Wisconsin vanwege corona

De voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Wisconsin gaan ondanks de coronacrisis door en dat leidt tot zeer lange wachtrijen bij stemlokalen. De wachtenden staan urenlang op anderhalve meter van elkaar om voor maar liefst drie verkiezingen hun stem uit te brengen.

Bewoners van de staat kunnen dinsdag stemmen voor de Democratische presidentskandidaat en voor de staats- en lokale verkiezingen. Er heerst verwarring en frustratie over hoe ze verlopen. De gouverneur wilde ze verplaatsen, maar enkele Republikeinen dwongen bij de rechter af dat ze doorgingen. Na juridisch getouwtrek werd toch besloten om ze voort te zetten.

Prominente Democraten veroordeelden het besluit, omdat het volgens hen betekent dat kiezers hun leven op het spel moeten zetten om hun democratische grondrecht uit te oefenen. Zij riepen hun kiezers op niet te stemmen en vroegen de Republikeinen hetzelfde te doen.

In de grote stad Milwaukee waren veel stemlokalen gesloten vanwege een groot tekort aan vrijwilligers. Duizenden kiezers hadden er slechts vijf lokalen tot hun beschikking. Hoe de verkiezingsdag in Wisconsin verloopt, wordt volgens Amerikaanse media en politici als een test gezien voor nog resterende stembusgangen in tijden van het coronavirus.