Lange celstraffen voor dodelijke aanslag metro

Een Russische rechtbank heeft een man tot een levenslange celstraf veroordeeld wegens de organisatie van een dodelijke bomaanslag in Sint-Petersburg in 2017. Het hof veroordeelde nog tien anderen tot gevangenisstraffen tussen de 19 en 28 jaar vanwege betrokkenheid bij de aanslag. Alle elf veroordeelden ontkenden ook maar iets te maken te hebben met de aanslagen.

In april 2017 richtten islamitische terroristen een bloedbad aan in de metro van Sint-Petersburg, waardoor vijftien doden en vijftig gewonden vielen. De aanval werd opgeëist door een militante groepering die zei dat de zelfmoordterrorist in opdracht van al-Qaeda handelde. De veroordeelden zijn voornamelijk afkomstig uit Centraal-Azië.