Lang gezochte Canadese tieners bekenden moord

Twee Canadese tieners die wekenlang in heel het land gezocht werden, hebben drie moorden bekend voor ze zichzelf van het leven beroofden. Ze deden dat met behulp van een camera van een van hun slachtoffers, een plantenkundige uit de regio Vancouver, Leonard Dyck.

De Canadese politie heeft bekendgemaakt dat Kam McLeod en Bryer Schmegelsky op beelden hebben vastgelegd dat ze een stel buitenlandse toeristen en Dyck hebben vermoord. Ze tonen in de opnames geen berouw en geven geen motief voor de misdaden. Volgens een politiewoordvoerder heeft het onderzoek niets daaromtrent opgeleverd. Bij huiszoekingen is niets gevonden dat er op wijst dat ze van plan waren op hun tocht mensen te vermoorden. De twee vertellen in de opnames dat ze meer mensen wilden ombrengen.

McLeod en Schmegelsky werkten in een supermarkt op Vancouver Island en vertrokken 12 juli plotseling richting het noorden. Onderweg hebben ze op 15 juli een jong stel buitenlandse toeristen met vuurwapens vermoord. Vier dagen later vermoordden ze Dyck. De tieners trokken toen landinwaarts duizenden kilometers verder. De politie kreeg hen 22 juli als verdachten in beeld, maar ze bleven lang spoorloos. Uiteindelijk zijn hun lichamen in het afgelegen noorden van de provincie Manitoba op 7 augustus gevonden.