Lang gewaad hoeft niet bij Saudische moslima

Saudische vrouwen hoeven geen lange gewaden te dragen. Een autoriteit van de Saudische geestelijkheid, sjeik Abdullah al-Mutlaq zei in zijn televisieprogramma dat het lange gewaad of ‘abaya’ niet verplicht is voor vrome vrouwen.

Hij beklemtoonde zei dat meer dan 90 procent van de zeer gelovige islamitische vrouwen in de wereld nooit zo’n lang gewaad draagt. Het is niet verplicht voor vrome vrouwen, aldus de sjeik.

Zijn uitspraak past in de huidige veranderingen in het koninkrijk, dat traditioneel stoelt op een machtsbalans tussen de pro-westerse familie al-Saud en de uiterst conservatieve soennitische geestelijkheid. De nieuwe sterke man van Saudi-Arabië, kroonprins Mohammed bin Salman, heeft afgelopen jaar gezegd dat „zijn land al zeker dertig jaar niet normaal is en dat hij daarom een gematigde vorm van islam gaat invoeren”.