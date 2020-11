Landmijnen maken wereldwijd minder slachtoffers

Het aantal mensen dat wereldwijd omkomt of wordt verminkt door landmijnen is vorig jaar gedaald. De Internationale Campagne voor het Verbod op Landmijnen (ICBL) maakte in Genève bekend dat er in 2019 2170 mensen overleden en 3357 gewond raakten door de explosieven en achtergebleven clustermunitie. Een jaar eerder waren dat er respectievelijk 3059 en 3837.

Hoewel het aantal slachtoffers is gedaald, zijn het er nog altijd 60 procent meer dan het laagterecord uit 2013, tekent de campagne aan. In Afghanistan, Colombia, Irak, Mali, Nigeria, Oekraïne en Jemen vielen de meeste slachtoffers.

Een op de drie werd getroffen door een geïmproviseerde mijn. Wereldwijd werden vorig jaar 123.000 mijnen geruimd en vernietigd. Sommige landen hebben ruimingsoperaties opgeschort vanwege de coronapandemie.

In 1998 werd de conventie van Ottawa van kracht, waarin tientallen landen zich ertoe verplichten geen landmijnen meer te gebruiken of produceren.