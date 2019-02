Landgoed Muhammad Ali wordt school en museum

Een voormalig landgoed van Muhammed Ali wordt omgebouwd tot studiecentrum en museum ter ere van de in 2016 overleden bokskampioen. De in New York gevestigde Turken Foundation, die het landgoed in december 2018 heeft gekocht, heeft daartoe besloten.

De Turken Foundation heeft 2,2 miljoen dollar (1,9 miljoen euro) betaald voor het landgoed in het zuidwesten van de staat Michigan. Over de nieuwe bestemming van het wooncomplex met een flinke lap grond heeft de Turken Foundation overlegd met de dochters van Muhammed Ali, meldde de Turkse krant Hürriyet.

Muhammed Ali werd in 1942 geboren met de naam Cassius Clay. Nadat hij in de jaren zestig lid was geworden van de Nation of Islam, een Amerikaanse organisatie van zwarte moslims, veranderde hij zijn naam in Muhammed Ali.

Twee Turkse organisaties hebben in 2014 in New York de Turken Foundation opgericht. De stichting steunt moslimstudenten met onder meer beurzen en huisvesting.