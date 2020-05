Landend vliegtuig raakt persoon in VS

Op een vliegveld bij de Amerikaanse stad Austin is iemand om het leven gekomen toen die werd geraakt door een toestel dat landde. Het slachtoffer is een volwassene. Het is niet duidelijk wat de persoon op de landingsbaan deed.

Het incident was op het internationale Austin-Bergstrom vliegveld. Volgens de luchthaven had de piloot van het toestel van Southwest Airlines, dat afkomstig was uit Dallas, gemeld dat hij iemand op de landingsbaan had gezien. Daarna werd het lichaam gevonden. Volgens lokale media droeg het slachtoffer geen kleding van luchthavenpersoneel.