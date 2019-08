Landen oneens over regels voor robotwapens

Bewapeningsexperts uit tachtig landen zijn dinsdag in Genève begonnen aan de lastige klus om een gezamenlijk VN-verdrag op te stellen tegen het gebruik van autonome wapensystemen. Deze geautomatiseerde robotwapens of wapenrobots worden ontwikkeld door landen als de VS, Rusland, China en Israël.

De landen die werken aan de autonome, onbemande wapensystemen zijn tegen zo'n verdrag. Meer dan 24 landen zijn juist voorstander van strenge regels ter beteugeling van dit nieuwe wapentuig. Een consensus lijkt zich voorlopig niet af te tekenen; in november moet in Genève worden besloten hoe het verder moet met de robotwapens en of de zoektocht naar een compromis niet met twee jaar moet worden verlengd.

Het Duitse parlementslid Katja Keul (Grünen) zei in Genève dat er desnoods buiten de VN moet worden gestreefd naar een verbod op robotwapens. De Duitse regering heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat robotwapens worden afgewezen.

Secretaris-generaal António Guterres van de VN is tegenstander van autonome wapens; hij noemde die eerder "moreel weerzinwekkend".