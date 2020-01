‘Landen hebben moeite om mensen terug te halen uit Wuhan’

Een aantal landen heeft volgens Groot-Brittannië moeite om mensen terug te halen uit de Chinese stad Wuhan, waar het nieuwe coronavirus is uitgebroken. Een Britse vlucht is gedwongen vertraagd, omdat het nog geen toestemming had van China om te vertrekken.

„Wij doen er alles aan om Britten veilig terug te halen naar het Verenigd Koninkrijk. We zijn druk bezig een vlucht te organiseren die snel kan vertrekken”, zegt een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vluchten naar de Verenigde Staten en Japan zijn al wel vertrokken uit Wuhan. Het longvirus brak uit in Wuhan en in die stad en de provincie Hubei zijn ook de meeste slachtoffers gevallen. In totaal zijn al 170 mensen bezweken, 162 slachtoffers vielen in Hubei.