Landen halen passagiers Diamond Princess uit Japan

Hongkong, Canada, Zuid-Korea en Italië gaan hun passagiers van de Diamond Princess ophalen uit Japan. Het gaat om 330 mensen uit Hongkong. Hoeveel Canadezen en Zuid-Koreanen worden gerepatrieerd, is nog niet bekend. Aan boord zijn 35 Italianen. Zaterdag maakten de Verenigde Staten al bekend dat ze 380 Amerikanen die nog op het cruiseschip zitten, terug gaan halen.

Zodra de quarantainetijd van het schip woensdag voorbij is en de mensen in Japan aan land mogen, worden ze opnieuw getest. Daarna worden ze met speciale chartervluchten teruggevlogen. Eenmaal in eigen land aangekomen, moeten de ex-cruisepassagiers opnieuw veertien dagen in quarantaine.

Op de Diamond Princess zitten 3700 opvarenden sinds 3 februari in quarantaine, onder wie vijf Nederlanders. 355 opvarenden zijn besmet met het coronavirus. Het aantal besmettingen met het longvirus is alleen in China hoger dan op dit cruiseschip.