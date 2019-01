Landen erkennen presidentschap Maduro niet

De regionale landen van de zogeheten Lima-groep hebben er, met uitzondering van Mexico, bij de Venezolaanse president Nicolás Maduro op aangedrongen af te zien van zijn nieuwe termijn.

De overige dertien leden van de Lima-groep, waaronder Canada, Brazilië, Argentinië, Colombia, Chili en Peru, zeiden dat ze de nieuwe termijn van Maduro niet zullen erkennen, omdat de verkiezing vorig jaar ‘onwettig’ was, aldus de gezamenlijke verklaring die ze hebben ondertekend. De oproep is vooral bedoeld om Venezuela onder druk te zetten democratische hervormingen door te voeren.

Mexico was ooit een van de meest uitgesproken critici van Maduro. Maar de banden tussen de twee landen zijn verbeterd onder de linkse president Andres Manuel Lopez Obrador, die kritiek kreeg omdat hij Maduro vorige maand had uitgenodigd voor zijn inauguratie. Mexico zei dat het zijn diplomatieke kanalen met Caracas liever openhoudt om een oplossing te vinden voor de politieke crisis in het Zuid-Amerikaanse land, zei een overheidsbron.

De socialist Maduro werd na controversiële verkiezingen in mei vorig jaar gekozen voor een nieuwe termijn. Talloze staten, internationale organisaties en de Venezolaanse oppositie spraken van een ondemocratisch verkiezingsproces en erkenden de uitslag niet.