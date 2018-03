Landen eisen verbetering situatie Cambodja

Cambodja moet de grootste oppositiepartij weer in ere herstellen, een oppositieleider onmiddellijk vrijlaten en verzekeren dat de komende verkiezingen in juli eerlijk en geloofwaardig verlopen. Daar heeft een groep van 45 landen bij het Aziatische land op aangedrongen.

Volgens onder meer de Verenigde Staten, Duitsland, Australië en het Verenigd Koninkrijk heeft optimisme plaatsgemaakt voor een „diepe bezorgdheid” over de mensenrechtensituatie in Cambodja. De verklaring van de landen werd voorgelezen bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

Het hooggerechtshof in Cambodja ontbond vorig jaar de belangrijkste oppositiepartij CNRP. Tevens werd de leider daarvan opgepakt. De autoriteiten in zijn land beschuldigen de politicus ervan met de VS te hebben samengezworen om de macht te grijpen. Hij kan tot dertig jaar cel krijgen.