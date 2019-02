Landen bemiddelen in crisis Venezuela

De ‘internationale contactgroep’ van Europese en Latijns-Amerikaanse landen, die zal bemiddelen in Venezuela, komt donderdag voor het eerst bijeen. Dat gebeurt in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo. Bedoeling is om Venezuela aan te zetten tot nieuwe presidentsverkiezingen om het land uit de politieke crisis te halen.

De groep bestaat uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Zweden, Nederland, Ecuador, Costa Rica, Uruguay en Bolivia. De Europese Unie liet in een mededeling weten dat de eerste vergadering op ministerieel niveau plaatsvindt.

In Venezuela riep parlementsvoorzitter Juan Guaidó zich in januari uit tot interim-president. Verschillende Latijns-Amerikaanse landen, maar ook de Verenigde Staten, spraken onmiddellijk hun steun voor hem uit en trokken hun handen af van zittend president Nicolás Maduro. Die heeft nog wel de steun van Rusland.

De vergadering in Montevideo is nodig „om de risico’s op binnenlands geweld en externe tussenkomst te vermijden”, verklaarde een Europese functionaris eerder deze week. Volgens hem is het de bedoeling dat er naast de internationale druk op de regering van Maduro ook een uitweg moet worden geboden.

De vergadering komt er nu Guaidó internationale humanitaire hulp het land probeert binnen te krijgen. Maduro beschouwt dat als een voorwendsel voor een militaire interventie van de VS in Venezuela.