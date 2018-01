Landbouwminister Perdue is designated survivor

Als de Amerikaanse president Donald Trump dinsdagavond (plaatselijke tijd) zijn toespraak houdt, zal een van zijn ministers niet in het publiek zitten. In geval van een ongeval of aanval is dit om ervoor te zorgen dat de regering kan blijven bestaan. Dit jaar is minister van Landbouw Sonny Perdue (71) de designated survivor.

Het principe is bekend uit de gelijknamige tv-serie met Kiefer Sutherland. Daarin speelt hij een minister van Huisvesting die als enige een aanslag overleeft en daardoor noodgedwongen president wordt.