Lancering windsatelliet later door harde wind

De lancering van de hypermoderne weersatelliet Aeolus, die gepland stond voor dinsdagavond, is met precies een dag uitgesteld. De reden van het uitstel is de harde wind die op het geplande tijdstip waaide bij de lanceerbasis in Kourou, in Frans Guyana. De satelliet is ontwikkeld om op nieuwe manieren wind op Aarde te meten.

De lancering van de Europese satelliet staat nu gepland voor woensdagavond 23.20 uur (Nederlandse tijd). De satelliet gaat, eenmaal op 320 kilometer hoogte, de wind op aarde in kaart brengen.

Het meten van de wind gebeurt nu nog door weerstations op de grond, zoals bij het KNMI in De Bilt. Af en toe gaan weerballonnen de lucht in. Vliegtuigen geven na landing door welke winden ze onderweg zijn tegengekomen. Het probleem is dat het allemaal momentopnamen zijn. We weten alleen hoe de wind op een bepaald moment op een bepaalde plek waait. Er is geen totaalbeeld.

De missie duurt in elk geval drie jaar, en mogelijk nog twee jaar langer.