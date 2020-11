Lancering van astronauten met commerciële raket uitgesteld

De tweede bemande commerciële ruimtevlucht ooit wordt een dag uitgesteld. De raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX, met vier astronauten aan boord, zou in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) opstijgen naar het internationale ruimtestation ISS. Dat is verschoven naar 01.27 uur in de Nederlandse nacht van zondag op maandag.

De weersverwachtingen rond ruimtebasis Cape Canaveral in Florida zijn niet goed. Het waait te hard, legde NASA-topman Jim Bridenstine vrijdag uit.

De bemanningsleden zijn Michael Hopkins, Victor Glover en Shannon Walker uit de Verenigde Staten en de Japanner Soichi Noguchi. Na een vlucht van een paar uur moeten ze aankomen bij het ISS, hun onderkomen voor de komende zes maanden.

De eerste bemande commerciële ruimtevlucht ooit was eind mei. Toen bracht SpaceX de Amerikaanse astronauten Douglas Hurley en Bob Behnken naar het ISS. Begin augustus keerden zij terug op aarde. Dat was ook de eerste bemande Amerikaanse ruimtevlucht sinds 2011.