Lancering uitgesteld na stroomprobleem ISS

Het internationale ruimtestation ISS krijgt woensdag geen nieuwe voorraden. Een geplande lancering van een onbemand vrachtschip wordt uitgesteld. Het station kampt namelijk met problemen in de stroomvoorziening.

De zes mensen aan boord van het ISS zijn niet in gevaar, benadrukt de ruimtevaartorganisatie NASA, maar het probleem moet eerst worden opgelost. Daarom heeft de NASA aan ruimtevaartbedrijf SpaceX gevraagd om de lancering uit te stellen. Een nieuwe datum is nog niet bekend. De eerstvolgende mogelijkheid om te lanceren is komende vrijdag.

Het ISS heeft grote zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De stroom gaat via speciale kastjes naar alle apparaten aan boord, maar een deel van die distributie is uitgevallen. Een robot moet binnenkort het kapotte onderdeel vervangen.

Het vrachtschip moet onder meer een nieuw instrument naar het ISS brengen. Dat instrument kan continu de hoeveelheid koolstofdioxide in de dampkring van de aarde meten.