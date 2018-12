Lancering SpaceX GPS-satelliet uitgesteld

De lancering van een raket door ruimtevaartbedrijf SpaceX met een GPS-satelliet voor de Amerikaanse strijdkrachten aan boord is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De voor woensdag geplande lancering zou de eerste zijn waarmee het bedrijf van Elon Musk een militaire satelliet in de ruimte brengt.

Volgens SpaceX is de lancering van de Falcon 9-raket vanuit Cape Canaveral in de staat Florida uitgesteld vanwege problemen met de sensoren in de raket. „Zodra de evaluatie van de problemen bekend is, zullen we een nieuwe lanceerdatum bekendmaken”, schreef het bedrijf op Twitter.

Een succesvolle lancering zou een belangrijke triomf zijn geweest voor Musk. De miljardair probeert met zijn bedrijf al jarenlang een plaats te krijgen op de lucratieve markt voor militaire ruimtevaartlanceringen, die lang werd gedomineerd door Lockheed en Boeing.

De lancering stond oorspronkelijk gepland voor 2014, maar is sindsdien al meerdere keren uitgesteld.