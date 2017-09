Lancering satellietraket Ariane 5 mislukt

De lancering van een Ariane 5-raket vanaf de ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is dinsdag mislukt. In de laatste seconden van de lancering hield de raket ermee op.

Tijdens de countdown constateerden de veiligheidssystemen een afwijking. Daardoor werd de lancering op het laatste moment afgebroken. De oorzaak van het mankement wordt onderzocht.

De raket moest twee satellieten voor de telecommunicatie in de ruimte brengen. Een voor het Luxemburgse bedrijf Intelsat en een voor het Japanse B-SAT. Een nieuwe lanceerdatum wordt geprikt. De raket moet wel eerst gereed worden gemaakt.