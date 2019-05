Lancering ruimtevrachtschip weer uitgesteld

De zes bemanningsleden van het internationale ruimtestation ISS moeten nog iets langer wachten op nieuwe voorraden. De lancering van een onbemand ruimtevrachtschip is opnieuw uitgesteld. De eerstvolgende mogelijkheid is op zaterdag.

Het vrachtschip van ruimtevaartbedrijf SpaceX zou eigenlijk op woensdag vertrekken. Dat werd uitgesteld toen het ISS last kreeg van problemen in de stroomvoorziening door een kapot onderdeel. Een robot heeft het onderdeel vervangen.

Het vrachtschip met de voorraden zit bovenop een draagraket, die ervoor zorgt dat de raket loskomt van de grond. Na lancering moet die draagraket veilig landen op een onbemand schip op open zee, zodat hij kan worden hergebruikt. Maar dat schip, dat Of Course I Still Love You heet, kampt nu met elektriciteitsproblemen. Dat leidt tot het nieuwe uitstel.