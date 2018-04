Lancering ruimteverkenner Tess uitgesteld

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van de Falcon 9 raket met aan boord de nieuwe NASA-ruimtetelescoop Tess uitgesteld. De lancering zou in de nacht van maandag op dinsdag vanaf Cape Canaveral plaatsvinden, maar is nu met zeker 48 uur uitgesteld. Reden voor het uitstel zijn problemen met het navigatiesysteem.

Tess is een afkorting voor Transiting Exoplanet Survey Satellite. De ruimteverkenner moet in kaart brengen of er ergens in het heelal een andere planeet is waar misschien leven mogelijk is.