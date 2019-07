Lancering raket Vega Frans-Guyana mislukt

De lancering van een raket met een satelliet voor de Verenigde Arabische Emiraten vanaf de raketbasis in Frans-Guyana is woensdagavond mislukt, meldt Arianespace.

„Ongeveer twee minuten na het opstijgen deed zich een grote storing voor, die leidde tot het verlies van de missie,” zei Luce Fabreguettes, directeur van de operaties in Kourou, aan de noordkust van het land in Zuid-Amerika.

Het is de eerste mislukking, na veertien succesvolle lanceringen van de Vega - een lichtgewicht lanceerraket van Arianespace - sinds de start in het Guiana Space Center in 2012.

De lancering was twee keer uitgesteld vanwege harde wind. De Vega moest de FalconEye1-satelliet van de VAE in een baan om de aarde brengen.