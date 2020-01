Lancering raket door SpaceX uitgesteld

De voor zaterdag geplande lancering van een raket door het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX is wegens slecht weer uitgesteld. SpaceX liet via Twitter weten dat de lancering nu vermoedelijk zondagmiddag is.

Als dan alles goed gaat, zal de raket in de lucht ontploffen. De test is namelijk bedoeld om aan te tonen dat als er wat verkeerd gaat bij een lancering, de eventuele bemanning veilig is in een nieuw ontwikkeld ruimteschip.

SpaceX wil in de toekomst bemande ruimtevluchten gaan uitvoeren. Daarvoor heeft het bedrijf van zakenman Elon Musk de Crew Dragon ontwikkeld. Die zal gemonteerd op een Falcon 9-raket zonder bemanning vanaf Cape Canaveral in Florida de lucht in worden geschoten.

Zo’n 84 seconden na de lancering, houden alle motoren van de draagraket ermee op. Op dat moment ontbranden de krachtige stuwraketten van de Crew Dragon, waardoor de capsule wegschiet. De kracht die daarbij vrijkomt, zal weinig van de raket heel laten en vermoedelijk een explosie veroorzaken. De capsule zelf moet uiteindelijk met parachutes weer veilig op aarde landen.

Als de test goed verloopt, kunnen begin maart al mogelijk twee NASA-astronauten door SpaceX naar het internationale ruimtestation ISS gebracht worden. Sinds het pensioen van de spaceshuttles in 2011 is NASA daarvoor afhankelijk van Rusland.