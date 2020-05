Lancering nieuwe Amerikaanse raket gaat niet door vanwege weer

Een nieuwe Amerikaanse raket gaat nog niet de ruimte in. De Crew Dragon zou met twee astronauten aan boord vertrekken richting het internationale ruimtestation ISS, maar het weer rond de ruimtebasis Cape Canaveral is te slecht. De kans op bliksem is te groot en dat maakt het te gevaarlijk om op te stijgen. Ruim een kwartier voor het moment van lancering besloot de vluchtleiding te stoppen met aftellen. De eerstvolgende mogelijkheid voor een lancering is komende zaterdag.

Aan boord van de raket zaten astronauten Douglas Hurley en Bob Behnken. Zij zaten al in ruimtepakken klaar in hun stoelen toen het besluit kwam om te stoppen met aftellen.

Het moest de eerste keer worden dat een commercieel bedrijf mensen in een baan rond de aarde brengt. De Crew Dragon is ontwikkeld en gebouwd door het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk. Het is ook de eerste bemande Amerikaanse ruimtevlucht in negen jaar tijd. De Verenigde Staten waren de afgelopen jaren afhankelijk van aartsrivaal Rusland om mensen naar het ISS en terug te brengen.