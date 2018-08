Lancering NASA Solar Probe nu wel gelukt

De lancering van de ruimtesonde Parker Solar Probe is zondag geslaagd verlopen. Precies om 9.31 uur gingen de raketten de lucht in. Zaterdag werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Bij de voorbereiding waren ongeregeldheden in de data van de lanceerinstallatie aangetroffen.

De Parker Solar Probe gaat onderzoek doen naar de zon en de zonnewind. De Parker is gebouwd om temperaturen van 1400 graden Celsius te weerstaan. De straling op de bestemming is ongeveer 500 keer zo fel als bij de aarde. Een speciaal schild moet de sonde daartegen beschermen.

De sonde gaat de komende zeven jaar ovale banen rond de zon draaien. Op het dichtste punt is de Parker 6 miljoen kilometer verwijderd van de zon. De Parker is vernoemd naar de nu 91-jarige wetenschapper Eugene N. Parker die in de jaren vijftig het concept van de zonnewind ontwikkelde.