Lancering mislukt, Boeing-vaartuig keert terug naar aarde

De eerste lancering van een nieuw ruimtevaartuig is mislukt. De capsule, de Boeing CST-100 Starliner, kwam niet in een juiste baan rond de aarde en kan het internationale ruimtestation ISS daardoor niet bereiken. Het toestel is in goede staat en keert over een dag of twee terug op aarde. Hij moet veilig landen op White Sands Space Harbor, een ruimtevaartterrein in de staat New Mexico.

De Starliner was vrijdag gelanceerd. Na het opstijgen moest hij afbuigen om achter het ISS aan te gaan. Dan zou hij de onderlinge afstand beetje bij beetje hebben verkleind, om uiteindelijk aan te koppelen. De motor bleef echter branden, het vaartuig bleef stijgen en vloog zijn ‘afslag’ voorbij. Er zat waarschijnlijk een fout in de software. De timer werkte niet goed en daardoor wist de boordcomputer niet dat het tijd was om af te buigen. Boeing weet nog niet goed wat daar de oorzaak van is.

De Starliner moet volgend jaar mensen naar de ruimte brengen. Of de mislukte vlucht van vrijdag gevolgen heeft voor die missie, is nog niet bekend. Als er nu mensen in het vaartuig hadden gezeten, zouden ze veilig zijn geweest en hadden ze misschien kunnen ingrijpen om het doorschieten te voorkomen, zegt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Vaartuigen als de CST-100 Starliner zijn erg belangrijk voor de Verenigde Staten. Het land wil weer Amerikanen in Amerikaanse raketten vanaf Amerikaanse bodem lanceren. De laatste keer dat dit gebeurde, was in juli 2011. Sindsdien zijn de Amerikanen afhankelijk van de Russen. Ook SpaceX wil volgend jaar voor het eerst een bemande vlucht uitvoeren.