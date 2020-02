Lancering Iraanse satelliet mislukt

Het is Iran zaterdag niet gelukt een satelliet in een baan rond de aarde te brengen. Het Iraanse ministerie van Defensie maakte bekend dat het einddoel niet was bereikt. De lancering was vooraf bekritiseerd door de Verenigde Staten, die het een „provocatie” noemden.

De Iraniërs benadrukten dat de kunstmaan alleen wetenschappelijke doeleinden diende. Maar de Amerikanen zijn kritisch op de ontwikkeling van raketten door Iran, omdat die ook voor militaire doelen gebruikt zouden kunnen worden. De VS leggen een verband met het nucleaire programma van de Islamitische Republiek. President Trump heeft het akkoord dat zijn voorganger Obama sloot over dat programma opgezegd. Sindsdien staan beide landen weer lijnrecht tegenover elkaar.

Iran had de satelliet de naam Zafar gegeven, ‘overwinning’ in het Farsi. Het was de bedoeling dat een raket het stuk ruimtetechnologie op een hoogte van 530 kilometer in een baan rond de aarde zou brengen. De satelliet moest volgens Iran onder meer gegevens gaan verzamelen die van pas zouden komen bij het bestuderen van aardbevingen en voor de landbouw.

Het Iraanse ministerie hield na afloop vol dat „de meeste doelen zijn bereikt”, ook al is de satelliet niet in een baan rond de aarde terechtgekomen.