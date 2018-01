Lancering goedkope „Chinese Tesla”

In Las Vegas is het eerste model van een Chinese elektrische SUV gepresenteerd. Amerikaanse media melden dat de wagen 37.500 euro moet gaan kosten. De voormalige BMW-hightechmanager Carsten Breitfeld stapte op een beurs uit de auto van het nieuwe merk Byton en zei „dat het als een droom voelt de wereld onze baby te tonen”. Breitfeld is de baas bij Byton.

Achter Byton zit veel Chinees geld en Duitse deskundigheid uit de auto-industrie. De auto moet volgend jaar in China op de markt komen en een jaar later in de VS en Europa. De 4,85 meter lange en 1,94 meter brede auto kan met een geladen batterij 400 kilometer afleggen.

De auto moet worden bestuurd als een soort smartphone op wielen. De bestuurder wordt ingelogd door herkenning van het gezicht en op het stuur zit een van de beeldschermen waarmee de auto instructies van de chauffeur krijgt. Die kunnen ook mondeling gegeven worden, dankzij een stemherkenningssysteem in de computer van deze Byton.