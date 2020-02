Lancering ESA-satelliet richting zon geslaagd

De lancering van een satelliet van de Europese ruimteorganisatie ESA richting de zon is geslaagd. Maandag om 05.03 uur (Nederlandse tijd) werd de Solar Orbiter vanuit het Amerikaanse Cape Canaveral in Florida de ruimte in gestuurd met behulp van een Atlas V 411-raket.

De Solar Orbiter moet nieuwe informatie over de zon vergaren. De satelliet moet over de noordpool en de zuidpool van de zon vliegen. Die zijn vanaf de aarde niet te zien en sondes hebben daar nauwelijks gekeken. Eerdere satellieten keken vooral vanuit dezelfde hoek als de aarde naar de zon en zagen dus ook ongeveer hetzelfde als wij, alleen dan beter. De Solar Orbiter kijkt vanuit andere hoeken en moet dus ook nieuwe informatie opleveren.

De satelliet blijft als alles goed gaat vijf jaar rond de zon vliegen om informatie te verzamelen. Soms komt hij tot op 42 miljoen kilometer van de zon, dichterbij dan de planeet Mercurius. Zo dicht bij de zon is de temperatuur 520 graden boven nul. Om de sonde te beschermen, is een groot hitteschild gebouwd. Dat weegt zo’n 150 kilo en is gemaakt van titanium.