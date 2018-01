Lanceerbasis verliest contact raket Ariane

Een lancering van de doorgaans betrouwbare Ariane 5-raket is in de nacht van donderdag op vrijdag op problemen gestuit. Alle contacten met de raket zijn verbroken. Dat gebeurde enkele minuten na de lancering vanaf de lanceerbasis in Kourou in Frans-Guyana.

Aan boord van de raket waren twee satellieten voor de telecommunicatie. Een voor een bedrijf in Luxemburg en voor een in Abu Dhabi, die ook beide geen contact kunnen krijgen met hun satelliet. Het ging mis enkele seconden nadat het bovenste deel van de raket werd losgekoppeld. Als het contact wordt hersteld bestaat de kans dat de satellieten alsnog in de juiste baan om de aarde kunnen worden gebracht.

Het was de eerste lancering van een Ariane 5-raket dit jaar. Het Europese project had eerder 82 succesvolle missies in serie voltooid.