Lagerhuisvoorzitter suggereert stemming brexit

De voorzitter van het Britse Lagerhuis, John Bercow, had het naar eigen zeggen wel zo beleefd gevonden als de regering van premier May het parlement had geraadpleegd over het afgelasten van de belangrijke stemming over de brexitdeal. Bercow erkende dat de premier dat naar eigen goeddunken kan doen, maar het was volgens hem beter geweest als de parlementariërs hadden kunnen meepraten over het al dan niet uitstellen van de stemming.

Het was volgens hem volkomen logisch geweest, „uitgaande van de hoffelijke, respectvolle en volwassen natuur” van het Lagerhuis. Voorafgaande aan de toespraak van May waarin ze bekendmaakte de stemming over haar brexitdeal dinsdag voor onbepaalde tijd uit te stellen, waren er parlementsleden met klachten over het uitstel. Ze probeerden haar op een of andere manier te dwingen de stemming door te laten gaan. Maar daar is voor zover bekend geen middel voor. Bercow bood echter sportief aan te helpen alsnog een stemming over het uitstel van de brexitdeal te organiseren, als de regering dat wenst.