Lagerhuis verwerpt nieuw brexitreferendum

Het Britse Lagerhuis heeft zich donderdag met grote meerderheid uitgesproken tegen een tweede referendum over de brexit. Dat gebeurde in de aanloop naar de stemming over verlenging van de brexitdeadline. Die motie wordt naar verwachting wel aangenomen.

In het afgewezen amendement stond dat de regering om brexituitstel moest vragen, zodat een nieuwe volksraadpleging kon worden gehouden. Lagerhuisleden verwierpen het met 334 tegen 85 stemmen.

De stemming was geen goede graadmeter voor de parlementaire steun voor zo’n tweede brexit-referendum. De grootste oppositiepartij Labour steunde het amendement niet en ook de officiële People’s Vote-campagne was tegen, omdat de aandacht uit zou moeten gaan naar de stemming over het verlengen van de brexitdeadline.

Ook mislukte een poging van Lagerhuisleden om de parlementaire agenda te kapen op 20 maart. Dat moest de weg vrijmaken voor een serie stemmingen over brexit-scenario’s om zo te toetsen welke uitkomsten op de meeste steun kunnen rekenen. Dat Benn-amendement is nipt verworpen: met 314 tegen 312 stemmen.