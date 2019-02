Lagerhuis tegen brexitplan Labourpartij

Het Britse parlement heeft woensdag een brexitamendement verworpen van oppositiepartij Labour. Partijleider Jeremy Corbyn sprak vervolgens zijn steun uit voor een tweede referendum, berichten Britse media.

De Britse tegenhanger van de Tweede Kamer, het House of Commons, stemde woensdagavond over een serie amendementen. Het ging onder meer om het voorstel van Labour, dat met een alternatief brexitplan kwam. De grootste oppositiepartij wil onder meer dat het Verenigd Koninkrijk na de brexit onderdeel blijft uitmaken van een douane-unie met de Europese Unie.

Corbyn stelde na de stemming in een schriftelijke verklaring een tweede referendum te zullen steunen om een „schadelijke Tory-brexit of desastreuze no-deal-uitkomst te voorkomen.” Hij zet niet al zijn kaarten op een nieuwe volksraadpleging, maar wil ook „blijven ijveren voor de andere beschikbare opties om die uitkomsten te voorkomen.” Het kan bijvoorbeeld gaan om nieuwe verkiezingen.

Het Lagerhuis verwierp ook een amendement van de Schotse oppositiepartij SNP. Die wilde dat een chaotische brexit zonder deal onder alle omstandigheden zal worden uitgesloten.

Uitstel

Een voorstel van Labourlid Yvette Cooper haalde het wel. Zij wilde vastleggen wat premier Theresa May dinsdag mondeling had beloofd. Het Lagerhuis mag van de premier op 14 maart stemmen over uitstel van de brexit. Voorwaarde is wel dat haar brexitdeal op 12 maart nog niet is goedgekeurd en het parlement vervolgens ook een brexit zonder deal verwerpt.

De regering steunde het voorstel van Cooper. Toch stemden volgens Sky News negentien parlementariërs uit de conservatieve partij van May tegen het amendement. „Hoe wanhopig zijn zij om een No Deal te krijgen?”, vroeg Cooper zich vervolgens af op Twitter.