Lagerhuis stemt weer over brexitalternatieven

Het Britse Lagerhuis gaat maandag weer op zoek naar een ‘plan B’ voor de brexit. Parlementariërs mogen zich ’s avonds uitspreken over alternatieve brexitscenario’s. Die ‘indicatieve’ stemming is niet bindend, maar er kan wel uit blijken welke plannen in het Lagerhuis een kans maken.

De parlementariërs hielden vorige week ook al zo’n stemming, maar dat leidde niet tot een doorbraak. Ze stemden toen tegen de acht ingediende voorstellen, waaronder een no-dealbrexit en een douane-unie met de EU.

Lagerhuisvoorzitter John Bercow maakt maandag in de loop van de dag bekend over welke brexitopties dit keer mag worden gestemd. Het gaat mogelijk om een kortere lijst dan de vorige keer. De uitkomt van de stemming zou in de loop van de avond bekend moeten worden.

De tijd dringt voor de Britten. Sinds de indicatieve stemming van vorige week is de brexitdeal van premier Theresa May weer verworpen door het Lagerhuis. Het Verenigd Koninkrijk moet nu op 12 april de EU verlaten, tenzij weer uitstel wordt gevraagd en verleend.