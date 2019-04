Lagerhuis stemt niet over nieuwe brexitopties

Het Britse Lagerhuis zal niet nog een keer stemmen over een reeks alternatieve brexitopties. Door een doorslaggevende stem van kamervoorzitter John Bercow was een meerderheid tegen een nieuwe stemronde die maandag zou worden gehouden.

De stemmen staakten woensdag aanvankelijk op 310 voor en 310 tegen. Bij hoge uitzondering moest Bercow toen zijn stem uitbrengen en hij was tegen. Het was voor het eerst in 25 jaar dat de stem van de voorzitter nodig was.

Bercow noemde het niet juist als hij voor nieuwe stemmingen zou stemmen terwijl er geen duidelijke meerderheid voor is. De minder belangrijke kamerleden (backbenchers) zouden het dan voor het zeggen krijgen.