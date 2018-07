Lagerhuis schorst N-Iers lid om luxe reisjes

Het Britse Lagerhuis heeft een Noord-Iers parlementslid voor dertig dagen geschorst omdat deze had verzuimd luxe vakantiereisjes naar Sri Lanka op kosten van de regering van dat land aan te melden. Het gaat om Ian Paisley junior van de Democratic Unionist Party (DUP). Hij is de zoon van wijlen dominee Ian Paisley, de oprichter van de partij en voormalig parlementslid.

De jonge Paisley zou zijn familie hebben meegenomen op twee luxe reisjes naar Sri Lanka in 2013. De regering van dat land betaalde de omgerekend ruim 100.000 euro die de uitstapjes volgens Britse media kostten. Paisley liet dat niet registreren bij het parlement. De zaak kwam aan het rollen via de krant Daily Telegraph. Volgens dat blad ontmoette Paisley daarna hoge functionarissen uit Sri Lanka om te praten over handel na de brexit.

Volgens een speciale commissie van het Lagerhuis overtrad hij diverse regels. Vanaf 4 september mag hij dertig dagen niet meepraten in het parlement.