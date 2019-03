Lagerhuis neemt regie brexitbeleid

Het Britse Lagerhuis bepaalt woensdag vanaf 15.00 uur (onze tijd) zijn agenda en neemt dan alle opties die er voor een brexitbeleid zijn door. Het beleid dat premier May heeft gevoerd, lijkt mislukt, want haar na lange onderhandelingen bereikte overeenkomst met Brussel is tot twee keer toe door een grote meerderheid van het Lagerhuis afgewezen. Struikelblok bleek de positie van het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) ten opzichte van Ierland en de rest van de EU.

Volgens Brussel is alles naar behoren en voorlopig goed geregeld en moet het bestaande brexitakkoord worden aangenomen. Maar het Lagerhuis ziet nog kansen voor alternatieven. Het is een vrij unieke stap van het Britse parlement de regie over het regeringsbeleid even in eigen handen te nemen. Het wordt gezien als weer een blamage voor May, maar die heeft via haar woordvoerder laten weten dat ze „constructief aan dit proces zal meewerken”.

Parlementariërs willen alle brexitopties doornemen. Ze hopen dat na een reeks stemmingen een meerderheid achter een brexitstrategie kan staan. Dat proces wordt mogelijk woensdagavond niet afgerond, maar wordt mogelijk maandag voortgezet. Probleem blijft dat de EU enkel de deal van May wil en de brexit 22 mei moet zijn.

De parlementariërs bekijken onder meer of het land op de valreep moet afzien van de brexit, een nieuw referendum gaat houden, toch de deal van May slikt of een zachtere brexit dan die deal van May probeert te regelen.