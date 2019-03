Lagerhuis buigt zich over no-dealbrexit

Het Britse Lagerhuis begint woensdag met de besprekingen over hoe het nu verder moet met de brexit. Als eerste komt de discussie aan de orde over een vertrek uit de Europese Unie zonder afspraken. De parlementariƫrs zullen in de middag debatteren over die optie, die om 20.00 uur Nederlandse tijd in stemming zal worden gebracht. Een meerderheid zegt niets te voelen voor een no-deal.

Na de nieuwe nederlaag van premier Theresa May, wier jongste brexitakkoord met Brussel ook duidelijk (391-242) werd verworpen in het parlement, is de politieke chaos groter dan ooit. Alles lijkt mogelijk: weg uit de EU zonder enige regeling, uitstel van de scheidingsdatum 29 maart, vervroegde verkiezingen of zelfs een nieuw referendum met als resultaat misschien wel blijven in de EU.

Behalve de overblijvende lidstaten van EU en redelijk veel Britten noemt het bedrijfsleven een no-dealbrexit een rampscenario. Topondernemers waarschuwden eens te meer voor enorme toestanden op de markt en de aanvoer daar naartoe. Andere critici verwachten tekorten aan voedsel en medicijnen. De harde brexiteers houden echter vol dat het wel zal meevallen.